«الأحوال المدنية»: 5 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق «أبشر أفراد»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد، خطوات تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق “أبشر أفراد”. وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن خطوات تفعيل الهوية الرقمية تشمل ما يلي: • تحميل تطبيق “أبشر أفراد”. • تسجيل الدخول لحسابك في أبشر أفراد. • اختيار خدماتي. • اختيار تحميل الهوية الرقمية. • الاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد تحميل الهوية الرقمية.

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