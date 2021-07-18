شكرا لقرائتكم خبر عن «عسيري»: لا يوجد شيءٍ اسمه مضاد وقائي للحجاج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر د. عبدالله بن مفرح عسيري استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، من خطورة ما يتم تداوله بشأن مضاد وقائي للحجاج.
وقال عسيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نوصي بعدم استخدام المضادات الحيوية لأغراض غير علاجية قبل و لا أثناء و لا بعد الحج”.
وأضاف د. عبدالله بن مفرح عسيري استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة أنه لا يوجد شيءٍ اسمه مضاد وقائي للحجاج.
في سياق متصل، دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام للتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) طيلة فترة حج هذا العام.
وأهابت الوزارة بهم إلى الحرص على تعقيم اليدين وغسلهما والتباعد، وعدم المصافحة، والتأكد من توفر الكمامات والمعقم، وسجادة الصلاة، والمناديل في حقائب الجميع طيلة فترة بقائهم في المشاعر المقدسة.
كانت هذه تفاصيل خبر «عسيري»: لا يوجد شيءٍ اسمه مضاد وقائي للحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.