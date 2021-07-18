شكرا لقرائتكم خبر عن «الشثري» يوضح بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج «يوم التروية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجيج في يوم التروية، ومنها أن بعض الحجاج يتأخر في البقاء في منى وبالتالي لا يلتزم بالخطة النظامية، ويتأخر بسبب ذلك في الوصول لعرفات.
وأضاف الشثري أن صعود جبل عرفة ليس من الأمور المستحبة إذ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرغب فيه، وقد وقف خلف الصخرات، وقال صلى الله عليه وسلم (وقفت ها هنا) وعرفة كلها موقف، مضيفا أن صعود جبل عرفة ليس له أي مزية وليس فيه أي فضيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الشثري» يوضح بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج «يوم التروية» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.