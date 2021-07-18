شكرا لقرائتكم خبر عن «الشثري» يوضح بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج «يوم التروية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، أن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجيج في يوم التروية، ومنها أن بعض الحجاج يتأخر في البقاء في منى وبالتالي لا يلتزم بالخطة النظامية، ويتأخر بسبب ذلك في الوصول لعرفات.

وأضاف الشثري أن صعود جبل عرفة ليس من الأمور المستحبة إذ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرغب فيه، وقد وقف خلف الصخرات، وقال صلى الله عليه وسلم (وقفت ها هنا) وعرفة كلها موقف، مضيفا أن صعود جبل عرفة ليس له أي مزية وليس فيه أي فضيلة.