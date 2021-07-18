الأمن العراقي يدمر أربعة أوكار ويضبط طائرة مسيرة لتنظيم "داعش" في كركوك

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع "السومرية نيوز"، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان: "ضبطت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، وبالتعاون مع الفرقة الخامسة بالشرطة، أربعة أوكار للإرهابيين ومواد متفجرة تابعة لعناصر داعش في وادي أبو خناجر وقرية الرزم ووادي كرحة غازان في محافظة كركوك".

وبحسب ماجاء في البيان، فقد وجدت السلطات الأمنية في الأوكار الأربعة التابعة للتنظيم الإرهابي، ملابس عسكرية وأواني طبخ ومواد لوجستية وطائرة مسيرة تابعة للعناصر "الإرهابية"، وفقاً لبيان الخلية.

كما تم ضبط خمس عبوات ناسفة محلية الصنع، وأربعة صواريخ قاذفة ضد الدروع.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني، أنه "تم التعامل مع المضبوطات أصوليًا وإتلافها من قبل كتيبة هندسية تابعة للشرطة العراقية والمرافقة للقوة الأمنية المنفذة للعملية".

وقبل نحو أربع سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم "داعش" بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي لإعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية، في محاولة لإثبات وجوده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر "داعش" في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقارًا لمسلحيه.

والأسبوع الماضي، أعلن العراق، مقتل الإرهابي المكنّى بـ"أبو قيصر" في عملية أمنية نفذتها الشرطة، في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك.