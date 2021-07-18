الجزائر تستدعي سفيرها لدى المغرب للتشاور بسبب الدعوة المغربية لانفصال منطقة القبائل

دبي - محمود عبدالرازق - الجزائر - سبوتنيك. وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان: "لقد أشار البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوم 16 تموز/ يوليو 2021، إلى ضرورة توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك".

وأضاف البيان: "نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط، فورًا، للتشاور، كما لا يستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية".

يذكر أن الخارجية الجزائرية، أدانت أمس توزيع السفير المغربي في نيويورك للدول الأعضاء في حركة "عدم الانحياز"، مذكرة رسمية داعمة "لحق الشعب القبائلي في تقرير مصيره".

وشدد البيان أنه: "وفي ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير يحق للجزائر، الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة، أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة".

وكانت السلطات الجزائرية، قد صنفت قبل أشهر من الانتخابات، المنظمة الانفصالية "حركة استقلال منطقة القبائل" على قائمة "المنظمات الإرهابية" في إجراء أمني جديد.

وتتخذ الحركة من باريس مقرا لها، علما أن نشاطها محظور تماما في الجزائر، وتأسست في أعقاب ما يعرف بـ"الربيع الأمازيغي" سنة 2001، وتتهمها السلطة الجزائرية بأنها "حركة انفصالية".