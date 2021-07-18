شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تحبط عملية تفجير أحد أبراج الكهرباء فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت القوات الأمنية العراقية، عملية تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى.

وذكر إعلام الحشد الشعبي، في بيان اليوم الأحد، أن قوة من ضمن قاطع عمليات نينوى أحبطت عملية تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية في ناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل، مشيرا إلى أن العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة صادرة عن معاونية الاستخبارات والمعلومات للحشد الشعبي في نينوى.

وفي سياق آخر، كشف مصدر أمني عراقي، عن استهداف الطيران الأمريكي عبر طائرة مسيرة شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة السويعية التابعة لمدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، موضحا أن الاستهداف أدى إلى تدمير السيارة دون وقوع إصابات بشرية.