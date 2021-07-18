نبض المونديال دعم للمونديال القطري

الكويت - هبة التوبجي - كتبه – خليل التميمي

نبض المونديال حساب رياضي ومنصة رياضية داعمة بقوة لمواكبة مونديال قطر 2022، ومنذ تأسيس هذا الحساب فإنه يواصل تقديم كافة الاخبار الحصرية المتعلقة بالمونديال سواء الحديث عن البنية التحتية واللوجستية والتنظيمية، وما يتعلق بكافة الأمور التي تعنى بالعرس العالمي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي وبضيافة قطرية هي الأولى لمنتخب عربي منذ انطلاق هذا الحدث في العام 1970 في الأورجواي.

الحساب بإدارة من شخصية رياضية رائعة هو الاعلامي الكويتي زيد السربل الذي عمل بهمه واقتدار على تشكيل هذا الحساب في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، ويضم مجموعة كبيرة من الإعلاميين المتميزين تجاوز عددهم ٤٥٠ اعلامي رياضي من كافة ارجاء الوطن العربي، وهم يمثلون كافة انواع وسائل الإعلام سواء المريء او المقروء او المسموع وهذا ما عمل على إثراء الحسابات في المنصات الخاصة التي تم تشكيلها لهذا النبض الحي منذ يناير هذا العام ويتم فيها نشر كافة الاخبار المتعلقة بالحدث الكبير مثل التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، وكذلك استعدادات المنتخبات الاثنى عشر المتأهلة إلى المرحلة الأخيرة والتي سوف تنطلق قريبا، وتجد المتابعة الدقيقة من أعضاء جروب نبض المونديال.

وسوف يتم قريبا الإعلان عن اللجنة الاستشارية الخاصة بجروب نبض المونديال الذي سوف يعمل على تطوير العمل في دعم دولة قطر لاستضافة مونديال كأس العالم.

وبعد تجربة ملاعب المونديال في بطولات كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا، وتصفيات كأس العالم للمجموعة الخامسة بضيافة قطر، والتصفيات التمهيدية المؤهلة إلى كأس العرب، يترقب الشارع الرياضي إقامة اول بطولة عربية بشكل مثالي سوف تقام في دولة قطر وهي تضم نخبة المنتخبات العربية في القارتين الآسيوية والافريقية، وهي بمثابة بطولة كأس عالم مصغرة وتجربة حقيقية للأخوة في قطر قبيل استضافة الحدث الأكبر.

ونقترح ان تسنح الفرصة للإعلاميين والصحفيين من أعضاء نبض المونديال للتواجد في هذه البطولة ونقل صورة رائعة من قلب الحدث عن البطولة إلى العالم اجمع في كافة وسائل التواصل الاجتماعي والصحف بكافة اللغات دعما منهم لدولة قطر، وهذه رسالة مني نيابة عن نبض المونديال إلى المعنيين بتنظيم بطولة كأس العرب وهو الالتفات لهم والحصول على دعوة التواجد في قلب الحدث.