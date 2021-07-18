شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة تحول الطرقات لأودية جارية بالمياه بالأفلاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تشهد محافظة الأفلاج منذ يوم أمس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تسببت في تحويل الطرقات إلى أودية جارية بالمياه.

كما تسببت مياه الأمطار والسيول في الأفلاج، في توقف الحركة المرورية على بعض الطرق، في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها المحافظة.

من جانبها، أصدرت مديرية الدفاع المدني تنبيها للسكان في “الأفلاج”، مؤكدة على أهمية التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع مياه الأمطار.

في سياق متصل توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.