شكرا لقرائتكم خبر عن قاضى قضاة فلسطين يحذر من عواقب الانتهاكات اليومية بحق المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، من عواقب الانتهاكات اليومية بحق المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المرابطين والمصلين من النساء والشيوخ وحراس وسدنة الحرم القدسي الشريف.

ووصف الهباش في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، هذه الانتهاكات الإسرائيلية بالجريمة التي ستشعل نار الحرب الدينية، وأنها لن تقود إلا إلى إشعال المنطقة، ولن تنجح في تغيير حقائق الدين والتاريخ التي تؤكد أن القدس والأقصى حق خالص للفلسطينيين.

وطالب المؤسسات الدولية ومجلس الأمن بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، لما تقوم به من جرائم حرب مكتملة الأركان بحق مدينة القدس، وعلى وجه الخصوص العدوان المستمر ضد المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه.