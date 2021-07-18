شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكى: علاقة الجامعة العربية بالصين فى أوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار السفير حسام زكى، اليوم الأحد، إلى جلسة المباحثات التى عقدت بين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الصينى وانغ يى، واصفا إياها بالمفيدة والمثمرة.

وقال زكى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن جلسة مباحثات مثمرة ومفيدة عقدت مع وزير الخارجية الصينى حول أهم القضايا فى المنطقة، موضحا أن الصين تلعب دورا متعاظما فى مساعى تسوية المنازعات فى العالم.

وأضاف أن العلاقة بين الجامعة العربية والصين فى أوجها.