شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع استمرار هطول الأمطار على عدد من محافظات الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع مدير المركز الوطني للأرصاد بالرياض عايض البلوي بمشيئة الله، فرصة استمرار هطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على المحافظات الغربية والجنوبية الغربية لمنطقة الرياض الليلة ونهار الغد.

كما توقع عايض البلوي، في تغريدة عبر حساب الأرصاد في “تويتر”، احتمالية أن تبقى الأجواء غائمة جزئياً على العاصمة الرياض.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.