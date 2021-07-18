شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولى للتدخل الفورى لوقف التصعيد الإسرائيلى بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري وتحمل مسؤولياته لوقف التصعيد الجاري حاليًا، باقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى اليوم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واغلاق البلدة القديمة أمام الفلسطينيين، وضرورة وضع حد لهذه السياسات و الانتهاكات الإسرائيلية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، حمّلت الجامعة العربية في بيان اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن هذا التصعيد وتبعاته و تداعياته، مؤكدة ضرورة توفير الضمانات اللازمة لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية الفلسطينية، وحماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس بشأن الحرم القدسي والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها .

وأدان البيان بأشد العبارات هذا التصعيد الإسرائيلي البالغ الخطورة بهذه الهجمة الشرسة على الحقوق الفلسطينية والعربية و الإسلامية، ومقدساتهم و مايتعرض له الحرم القدسي الشريف في هذا الوقت من استباحة وتدنيس بقرار رسمي إسرائيلي معلن .

وقال إن مواصلة المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وبإعداد كبيرة صباح اليوم، بقرار و دعم معلن من سلطة الاحتلال ورئيس الحكومة الإسرائيلية "بينيت"، وتحت حماية الجيش والشرطة الإسرائيلية، يؤكد استمرار محاولات فرض السيطرة السياسية على الحرم القدسي ومحاولات تقسيمه وتهويده في هذه الأيام الفضيلة للمسلمين، قبيل عيد الأضحى المبارك،وذلك إمعانًا في استفزاز مشاعر المسلمين والاستهتار بعقيدتهم ومقدساتهم، إصراراً على الدعوة و دفع المنطقة برمتها إلى حرب دينية .