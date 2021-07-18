شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من سفارة المملكة بموسكو للمواطنين بشأن دخول المطاعم والمقاهي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت سفارة المملكة في روسيا تنويها مهما، اليوم الأحد، بشأن دخول المطاعم والمقاهي. وقالت السفارة عبر تويتر: “رمز (QR) لم يعد إلزاميا لدخول المطاعم والمقاهي والمشاركة في الأحداث العامة في العاصمة موسكو”. وأضافت سفارة المملكة أن ذلك سيتم اعتبارا من غد (الإثنين) 19 يوليو، وفقاً لما أعلنه عمدة موسكو.

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