«الزكاة والضريبة» توضح التزامات أصحاب المتاجر الإلكترونية الخاضعة للقيمة المضافة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التزامات أصحاب المتاجر الإلكترونية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. وقالت هيئة الزكاة والضريبة إن هذه الالتزامات تتضمن عرض الشهادة الضريبية بشكل واضح، إصدار فواتير ضريبية تحتوي على كافة العناصر الأساسية. وأضافت: “كما تتمثل الالتزامات في رفع الإقرارات الضريبية، وسداد الالتزامات الضريبية”. وفي وقت سابق، أوضحت الهيئة أن المتاجر الإلكترونية هي منصات رقمية يتم من خلالها ممارسة أي نشاط تجاري مثل بيع منتجات أو خدمات.

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