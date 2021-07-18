شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. السيول تقطع خط الرياض بين البديع والسليل وتجرف عدداً من المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق السيول التي شهدتها منطقة الرياض، اليوم الأحد، حيث قطعت طريق الرياض بين البديع والسليل وجرفت عدداً من المركبات.

يذكر أن عددًا من محافظات الرياض، قد شهدت منذ أمس السبت أمطارًا غزيرة وصلت إلى حد جريان السيول، ضمن التأثيرات الجوية التي تشهدها المنطقة.