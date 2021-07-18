شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. السيول تقطع خط الرياض بين البديع والسليل وتجرف عدداً من المركبات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق السيول التي شهدتها منطقة الرياض، اليوم الأحد، حيث قطعت طريق الرياض بين البديع والسليل وجرفت عدداً من المركبات.
يذكر أن عددًا من محافظات الرياض، قد شهدت منذ أمس السبت أمطارًا غزيرة وصلت إلى حد جريان السيول، ضمن التأثيرات الجوية التي تشهدها المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. السيول تقطع خط الرياض بين البديع والسليل وتجرف عدداً من المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.