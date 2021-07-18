شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم عدداً من النصائح لمرضى السكري بالحج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: قدّمت وزارة الصحة عدداً من النصائح الطبية والتوعوية لمرضى السكري من حجاج بيت الله الحرام. وتضمّنت النصائح توخي الحذر من التعرض لنقص سكر الدم، بسبب زيادة المجهود البدني، وتغير أوقات الطعام، وتقرحات القدمين بسبب الحركة الزائدة، والتسلخات الجلدية بسبب التعرق الزائد. ودعت الوزارة الحجيج المصابين بالسكري لأخذ كمية كافية من الأدوية، وجهاز قياس السكري، وحمل بطاقة توضح الإصابة بالسكري مع كتابة الأدوية وجرعاتها.

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