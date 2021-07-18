شركة تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب تبدأ اختبار نسخة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب اختبار نسخة جديدة من التطبيق تتيح للمستخدم فتح حسابه على أكثر من جهاز في وقت واحد.



وبحسب منشور تم بثه على صفحة هندسة شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي التي تمتلك شركة واتسآب فإن الشركة تعتزم "بدء اختبار الخاصية الجديدة مع عدد محدودة من المستخدمين المشاركين في برنامج النسخ التجريبية بالفعل لديها".

ومن خلال النسخة التجريبية للإصدار الجديد والتي تم إطلاقها لأول مرة في يونيو الماضي يمكن للمستخدم تشغيل تطبيق واتسآب على هاتفه ثم مع ما يصل إلى 4 أجهزة متصلة في وقت واحد، حتى إذا كانت طاقة بطارية الهاتف قد نفدت. وسيتصل كل جهاز بحساب المستخدم على تطبيق واتس آب بصورة مستقلة ويحتفظ بخاصية التشفير بين الطرفيات للمراسلات التي تستهدف ضمان خصوصية المحادثات.

وقالت شركة فيسبوك إنها طورت تكنولوجيا جديدة لكي تحافظ على خاصية التشفير بين الطرفيات، في الوقت الذي ستضمن فيه تحقيق الانتقال المتزامن للبيانات مثل اسماء جهات الاتصال وأرشيف المحادثات بين الأجهزة المتعددة.

يذكر أن تطبيق واتسآب يعتمد حاليا على وجود هاتف ذكي كجهاز أساسي يتم فتح حساب المستخدم عليه، ثم يمكن تصفح الحساب بعد ذلك على أجهزة أخرى مثل الكمبيوتر الشخصي لكن بشرط استمرار فتح الحساب على الهاتف الذكي الذي يجب أن يظل في حالة تشغيل واتصال بالإنترنت.

ونظرا لآن تصفح واستخدام الحساب على الأجهزة الأخرى يرتبط بوجود الهاتف الذكي، فإن التطبيق يعمل على هذه الأجهزة بصورة أبطأ ويفقد الاتصال بصورة متكررة.

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن بيان فيسبوك القول إنه مع الإصدار الجديد متعدد الأجهزة من واتسآب سيتم التخلص من هذه المشكلات، حيث سيكون في مقدور المستخدم فتح حسابه وتشغيله على الأجهزة الأخرى دون الحاجة إلى استمرار فتح الحساب على هاتفه الذكي، مع المحافظة على أمن وسرية المحادثات والبيانات.