شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطالب لبنان بالتحقيق بحادثة الاعتداء على مسافرين عراقيين بمطار الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسن الكعبي عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، رئاسة الجمهورية اللبنانية ومجلس النواب اللبناني ووزارة الخارجية فيها، بالتحقيق العاجل بحادثة تأخير المسافرين العراقيين والاعتداء على عدد كبير منهم في مطار الحريرى فى بيروت، داعيا إلى اتخاذ اقصى درجات المحاسبة لكل المقصرين وتقديم اعتذار رسمي وعدم تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها تعكير صفو العلاقة بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة.

وأكد "الكعبى" في بيان له اليوم الأحد، تجاوز عدد من أفراد الأمن اللبناني في مطار رفيق الحريري على المواطنين العراقيين الوافدين إلى لبنان، والذين أكدوا أن مدة الحصول على تأشيرة الدخول قد تجاوزت خمس ساعات، ما تسبب بوقوف المسافرين من النساء والشيوخ والمرضى بطوابير طويلة.

ودعا المسؤول العراقى وزارة الخارجية اللبنانية للتحقيق بالموضوع واتخاذ الاجراءات المناسبة والمواقف الكفيلة في احترام حقوق المسافرين العراقيين والتأكيد على أن كرامة المواطن العراقي أينما حل فوق أى اعتبار، والعمل على تسهيل مسألة دخول وخروج كافة المسافرين إلى جميع دول العالم بكل راحة وانسيابية واطمئنان.

وتابع: نستنكر بشدة هذا التصرف المشين بحق أبناء العراق الضيوف على اخوانهم في لبنان، وندعو الجهات الرسمية اللبنانية للتحقيق الفوري وتقديم اعتذارا رسميا بشأن الحادثة ، وعدم تكرار هذه التصرفات التي من شأنها تعكير صفو العلاقات الثنائية في كافة المجالات .