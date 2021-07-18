شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع درجة الاستعداد بمشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن لقضاء "يوم التروية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت قوات الدفاع المدني السعودية، درجة الاستعداد والجاهزية فى مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، لقضاء يوم التروية، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال تواجدهم فيها.

وأكد قائد قوات الدفاع المدنى بالحج اللواء الدكتور حمود الفرج - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية - جاهزية جميع وحدات وفرق الدفاع المدنى لأداء مهامها وفق ما ورد في خطة المديرية العامة للدفاع المدني، وجاهزية جميع الجهات المشاركة لتنفيذ مهامها وفق ما ورد في الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر.

وفي سياق متصل.. بثت وزارة الصحة السعودية رسائلها التوعوية الموجهة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج العام الحالي، عبر موقعها، ومختلف الوسائل الإعلامية وأماكن تواجدهم بالعاصمة المقدسة والمشاعر.

وتتضمن الرسائل التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في حج هذا العام الاستثنائي، من لبس للكمامات والتباعد والحرص على النظافة العامة والنصائح الطبية الموجهة لمرضى السكري والربو وغيرها من الأمراض المزمنة، وكل ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

وتضمّنت النصائح توخي الحذر من التعرض لنقص سكر الدم، بسبب زيادة المجهود البدني، وتغير أوقات الطعام ، وتقرحات القدمين بسبب الحركة الزائدة، والتسلخات الجلدية بسبب التعرق الزائد.

ودعت الوزارة الحجيج المصابين بالسكري لأخذ كمية كافية من الأدوية، وجهاز قياس السكري، وحمل بطاقة توضح الإصابة بالسكري مع كتابة الأدوية وجرعاتها.

من جهتها.. حشدت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية كافة طاقاتها البشرية والتقنية لتغطية مناسك الحج، وذلك وفق رؤية مبنية على تعظيم أثر الحج عالمياً، وبثّ سماحة الدين الإسلامي، انطلاقاً من واقع الحج كحدثٍ عالمي يخاطب الشرائع والجنسيات كافة.

ورصدت الهيئة استعداداتها منذ وقت مبكر لتغطية هذا الحدث، من خلال خطة تشغيلية مفصلة، تشمل جوانب متعددة للنقل التلفزيوني والإذاعي؛ فيما يتعلق بمناسك الحج وحركة الحجاج في المشاعر المقدسة ، في حين عملت هذا العام على العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية واللقاءات والتقارير الميدانية، عبر شبكة من المراسلين يتجاوز تعدادها الـ 50 مراسلاً ، والتقارير المسجلة التي تقدم هذا العام بشكل مختلف ومتجدد ، وببث يومي على مدار الساعة طيلة أيام الحج .

وركزت الهيئة في تقديم منظومة أعمالها في الحج، على أحدث التقنيات، ومنها: تقنية "الواقع المعزز"، الذي يتحدث عن الإجراءات المتبعة في ظل وجود جائحة فيروس كورونا، ومنها التنقل، والسكن، والطواف، ورمي الجمرات، وغيرها من النسك التي يؤديها الحاج.

كما وزعت الهيئة أكثر من 10 عربات للنقل في أنحاء المشاعر المقدسة؛ من أجل البث المباشر المستمر لوصول الحجاج عبر 150 كاميرا محمولة وثابتة؛ لرصد الجهود الميدانية لقطاعات الدولة في خدمة ضيوف الرحمن، إضافة للعمل على استضافة العديد من الشخصيات المعنية يومياً، عبر الاتصال المرئي أو الهواتف المحمولة، للحديث عن الاستعدادات والجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج .

بدورها.. سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من الوسائل الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، تحقيقاً لرؤية التحولات الرقمية والمبادرات المستقبلية.

ودعمت إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية منظومة التعقيم في المسجد الحرام بتوفير الروبوت لتعقيم مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام، إذ تعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (6) مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة نايف الجحدلي أن الروبوتات حصلت على براءة اختراع SLAM، وعلى شهادات عالمية منها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE.

وأفاد بأن الروبوت يمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من (5 - 8) ساعات من دون تدخل بشري، الذي يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه، ويسع الجهاز (23.8) لتر، لحماية المعتمرين والمصلين من فيروس كورونا والقضاء على الأوبئة كافة، ويستهلك لترين كل ساعة للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل مرة، ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من ( 5 - 15) مايكرومتر، بزاوية كشف أمامية تصل إلى (192.64) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية (10) أمتار، ويحمل كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

وبين الجحدلي أنه تم دعم إدارة (سقيا زمزم) بالروبوت الذي يعمل على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري؛ ‏حرصا من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله، لافتا إلى أن الروبوت بإمكانه توزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة حيث تستغرق الجولة الواحدة أقل من 10 دقائق، ‏ويعمل لمدة 8 ساعات متواصلة.