كاتب صحفي: 85% من المتسولين من مخالفي الأنظمة والإقامة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الكاتب الصحفي خلف الخميسي، أن ظاهرة التسول التي تعاني منها مختلف الدول تسبب تشويه الشكل الحضاري للمجتمعات.
وقال «الخميسي» عبر قناة الإخبارية، إن التسول ليس حكرا على دولة معينة فغالبية بلدان العالم تشتكي منه، لكن العديد من الدول حاولت مكافحة هذه الظاهرة وأخرى استسلمت إلى الأمر الواقع وتركت الحبل على القارب.
وأشار إلى أن أنواع التسول تتمثل في «غسيل السيارات وبيع الماء، وبيع المناديل والتسول الإلكتروني»، مبينا أن ظاهرة التسول منتشرة في جميع بلدان العالم ولم تقتصر على دول معينة.
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