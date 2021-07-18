حتى الآن.. إعطاء 82مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 82مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ233 ألفا و103 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا قبل نحو 30 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 41ر5 مليون حالة ، والوفيات 128 ألفا و960.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و24 أسبوعا.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.