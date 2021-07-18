شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع: حالة «تروية» المطرية تزحف ناحية الغرب واليوم الذروة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار على منطقتي الرياض ونجران وشرقي كل من مكة والباحة.

وقال المسند عبر حسابه على “تويتر”: “اليوم الخامس من حالة تروية المطرية حيث متوقع أن تزحف الحالة ناحية الغرب قليلاً”.

وأضاف: “متوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من الربع الخالي ومنطقتي الرياض ونجران وشرقي كل من مكة والباحة وعسير”.

وتوقع المسند أن تكون ذروة الحالة اليوم على جنوب ووسط وغرب منطقة الرياض.