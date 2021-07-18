فيروس كورونا "يعزل" رئيس وزراء بريطانيا للمرة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

دخل بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، ووزير ماليته ريشي سوناك، إلى العزل بعد التأكد من مخالطتهما لمصاب بفيروس كورونا.



وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، فإن أنشطة جونسون وسوناك ستقتصر على العمل من مكتب كل منهما، وسيجري فحصهما يوميا باختبار الكشف عن كورونا كوفيد-19.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أمس السبت، إن فحصه أثبت إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأكد البيان أن جونسون وسوناك تلقيا إخطارا من وحدة الفحص والتتبع بهيئة الخدمات الصحية الوطنية بأنهما خالطا مصابا، ويقتضي القانون أن يعزل من يخالط مصابا نفسه 10 أيام.

غير أن رئيس الحكومة البريطانية ووزير المالية سيشاركان في دراسة تجريبية تسمح لهما بمواصلة العمل من المكتب، والالتزام بإجراءات العزل في غير أوقات العمل.

وكان جونسون نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا في مارس العام الماضي، وذلك بعد أن ساءت حالته الصحية.

وفي نوفمبر الماضي أيضاً، دخل رئيس الوزراء البريطاني، في عزل ذاتي بعد لقاء عضو في البرلمان ثبت إصابته بفيروس كورونا.