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تعرف على سعر ومواصفات هاتف oppo reno 6 pro

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية مؤخرا أحدث إصدار من سلسلة هواتف رينو في عدد من الأسواق العالمية، ومن بينها هاتف oppo reno 6 pro.

 

ويتميز هاتف oppo reno 6 pro الجديد بمواصفات تجمع بين الأداء السريع والوزن المثالي والذاكرة الداخلية الكبيرة.

 

 ويعمل الهاتف بنظام أندرويد من جوجل، ويعد خيارا جيدا من حيث السعر والإمكانيات.

 

مواصفات أوبو رينو 6 برو

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس، ويأتي بخاصية الشريحتين بحجم "نانو"، وشاشة حجمها 6.55 بوصة، بينما تبلغ دقة العرض 1080x 2400 بيكسل.

 

ويحتوي هاتف oppo reno 6 pro على ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا، وأخرى عشوائية «Ram» بسعة 8 جيجا، وأيضا هناك نوع آخر بذاكرة داخلية سعة 256 جيجا، وعشوائية سعة 12 جيجا.

 

ويتميز هاتف oppo reno 6 pro بأربعة كاميرات في الخلف، الأولى دقتها 64 ميجا بيكسل، والثانية 8 ميجا بيكسل، بينما الثالثة والرابعة فدقتهما 2 ميجا بيكسل، فيما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل.

 

ويدعم هاتف oppo reno 6 pro خاصية البصمة؛ وهو مزود ببطارية 4500 أمبير غير قابلة للإزالة، ويدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط.

 

سعر أوبو رينو 6 برو

ويأتي سعر هاتف oppo reno 6 pro في الأسواق عند 450 يورو أي ما يعادل 8343 جنيها مصريا.

 

وبالطبع قد يختلف التسعير عند نزول الهاتف بشكل فعلي في الأسواق.

 

موعد نزول أوبو رينو 6 في مصر

بحسب الموقع الإلكتروني لشركة أوبو في مصر، فإن الهاتف لم يطرح للبيع بعد في مصر.

 

ولم يذكر الموقع موعد الطرح الفعلي لهاتف oppo reno 6 pro في مصر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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