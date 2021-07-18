تعرف على سعر ومواصفات هاتف oppo reno 6 pro

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية مؤخرا أحدث إصدار من سلسلة هواتف رينو في عدد من الأسواق العالمية، ومن بينها هاتف oppo reno 6 pro.



ويتميز هاتف oppo reno 6 pro الجديد بمواصفات تجمع بين الأداء السريع والوزن المثالي والذاكرة الداخلية الكبيرة.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد من جوجل، ويعد خيارا جيدا من حيث السعر والإمكانيات.

مواصفات أوبو رينو 6 برو

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس، ويأتي بخاصية الشريحتين بحجم "نانو"، وشاشة حجمها 6.55 بوصة، بينما تبلغ دقة العرض 1080x 2400 بيكسل.

ويحتوي هاتف oppo reno 6 pro على ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا، وأخرى عشوائية «Ram» بسعة 8 جيجا، وأيضا هناك نوع آخر بذاكرة داخلية سعة 256 جيجا، وعشوائية سعة 12 جيجا.

ويتميز هاتف oppo reno 6 pro بأربعة كاميرات في الخلف، الأولى دقتها 64 ميجا بيكسل، والثانية 8 ميجا بيكسل، بينما الثالثة والرابعة فدقتهما 2 ميجا بيكسل، فيما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف oppo reno 6 pro خاصية البصمة؛ وهو مزود ببطارية 4500 أمبير غير قابلة للإزالة، ويدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط.

سعر أوبو رينو 6 برو

ويأتي سعر هاتف oppo reno 6 pro في الأسواق عند 450 يورو أي ما يعادل 8343 جنيها مصريا.

وبالطبع قد يختلف التسعير عند نزول الهاتف بشكل فعلي في الأسواق.

موعد نزول أوبو رينو 6 في مصر

بحسب الموقع الإلكتروني لشركة أوبو في مصر، فإن الهاتف لم يطرح للبيع بعد في مصر.

ولم يذكر الموقع موعد الطرح الفعلي لهاتف oppo reno 6 pro في مصر.