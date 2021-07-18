- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على سعر ومواصفات هاتف oppo reno 6 pro والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية مؤخرا أحدث إصدار من سلسلة هواتف رينو في عدد من الأسواق العالمية، ومن بينها هاتف oppo reno 6 pro.
ويتميز هاتف oppo reno 6 pro الجديد بمواصفات تجمع بين الأداء السريع والوزن المثالي والذاكرة الداخلية الكبيرة.
ويعمل الهاتف بنظام أندرويد من جوجل، ويعد خيارا جيدا من حيث السعر والإمكانيات.
مواصفات أوبو رينو 6 برو
يدعم الهاتف شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس، ويأتي بخاصية الشريحتين بحجم "نانو"، وشاشة حجمها 6.55 بوصة، بينما تبلغ دقة العرض 1080x 2400 بيكسل.
ويحتوي هاتف oppo reno 6 pro على ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا، وأخرى عشوائية «Ram» بسعة 8 جيجا، وأيضا هناك نوع آخر بذاكرة داخلية سعة 256 جيجا، وعشوائية سعة 12 جيجا.
ويتميز هاتف oppo reno 6 pro بأربعة كاميرات في الخلف، الأولى دقتها 64 ميجا بيكسل، والثانية 8 ميجا بيكسل، بينما الثالثة والرابعة فدقتهما 2 ميجا بيكسل، فيما تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل.
ويدعم هاتف oppo reno 6 pro خاصية البصمة؛ وهو مزود ببطارية 4500 أمبير غير قابلة للإزالة، ويدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط.
سعر أوبو رينو 6 برو
ويأتي سعر هاتف oppo reno 6 pro في الأسواق عند 450 يورو أي ما يعادل 8343 جنيها مصريا.
وبالطبع قد يختلف التسعير عند نزول الهاتف بشكل فعلي في الأسواق.
موعد نزول أوبو رينو 6 في مصر
بحسب الموقع الإلكتروني لشركة أوبو في مصر، فإن الهاتف لم يطرح للبيع بعد في مصر.
ولم يذكر الموقع موعد الطرح الفعلي لهاتف oppo reno 6 pro في مصر.