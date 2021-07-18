شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 عربة كهربائية تخدم حجاج بيت الله الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 3000 عربة كهربائية خلال موسم حج عام 1442هـ؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

ووفقا لموقع رئاسة شؤون المسجد الحرام، أفاد مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام افهد بن شرار المالكي أن إدارته تشرف بشكل مباشر على مشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام.



حجاج

وذكر أن عمليات التعقيم تتم على مدار الساعة، ويجري حَالِيًّا التأكد من جودة العمل في العربات، ومراقبة حركتها، والتزامها بالمواقع المخصصة لها.

احد الحجاج يتحرك بالعربة

وتتم عملية الحجز للعربات الكهربائية عبر تطبيق "تنقل" ذَاتِيًّا، لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، مما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن.



تنقل الحجاج بالعربات

وقد خُصص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة، مدخل جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، مدخل المروة فوق سطح دورات القشاشية.



عربات الحجاج

وكانت قد أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى حزمة إجراءات احترازية لمنع تفشى فيروس كورونا بين قاصدى بيت الله الحرام , وعمدت لتشغيل جميع طاقاتها البشرية وإمكاناتها المادية والتقنية والبحث عن حلول جذرية تسهم بفعالية في منع انتشار فيروس كورونا، كما بذلت الوكالات والإدارات التابعة لها جهودها لإتمام الكثير من الأعمال الخدمية التي ساعدت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية ظهور الفيروس عبر منظومة من الخدمات الميدانية التي تسهم في تيسير أداء قاصدي المسجد الحرام للنسك والعبادات عبر خلية من الإدارات الخدمية التي يتوزع موظفوها فى جنبات المسجد الحرام وساحاته ومرافق الرئاسة.