شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى العراقى يخمد حريقا بفندق وسط كربلاء وينقذ 78 نزيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الدفاع المدنى، اليوم الأحد، عن اخماد حريق بفندق وسط كربلاء وانقاذ 78 نزيلاً، وذكر بيان للدفاع المدنى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدنى، انقذت 78 نزيلاً بعد اندلاع حريق داخل فندق ضى الحسين المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحال التجارية فى الطابق الأرضى الواقع فى شارع السدة وسط مدينة كربلاء المقدسة".

وأضاف البيان أن " تعرض عدد من النزلاء للاختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة، ونقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، مع تسجيل وفاة طفلة فى المستشفى نتيجة للاختناق".

وتابع، انه "تم إنهاء الحادث وفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".