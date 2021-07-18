تايلاند تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت تايلاند، الأحد، رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 11397 مما يرفع المجمل إلى 403386.



كما سجلت 101 وفاة، لترتفع الوفيات إجمالا إلى 3341، ونجمت الغالبية العظمى من الإصابات والوفيات عن تفش للفيروس منذ مطلع أبريل/ نيسان لسلالتي ألفا ودلتا الشديدتي العدوى من "كوفيد-19".

ودفع ذلك السلطات إلى إعلان توسيع نطاق العزل العام ليشمل ثلاثة أقاليم أخرى، حيث ستخضع لقيود السفر وإغلاق المتاجر الكبرى وفرض حظر تجول ليلي.

وكانت تايلاند قد فرضت العزل العام على العاصمة بانكوك وتسعة أقاليم أخرى، في أشد قيود تفرضها منذ أكثر من عام لمكافحة الفيروس.