وفاة زوجين وإصابة 4 من أطفالهما وإنقاذ جنينين في حادث مروع بالاردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

لقي زوجان مصرعهما وأصيب 4 من أطفالهما وشخص آخر في حادث تصادم مروع في محافظة معان بالأردن.



وكشفت مصادر طبية، أنه تم نقل الزوجين والمصابين إلى مستشفى معان الحكومي، الذي نجحت الكوادر الطبية فيه بإجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة، وإنقاذ جنينين ووضعهما على الأجهزة الطبية اللازمة (الخداج).

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن كوادر الانقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان تعاملت ليل السبت/ الأحد، مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق معان، نتج عنه وفاة زوجين إثر تعرضهما لاصابات بالغة في الجسم وإصابة 4 من أطفالهما وسائق المركبة الأخرى، بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وعملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في موقع الحادث ومن ثم نقلهم وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى معان الحكومي ومستشفى الملكة رانيا الحكومي، والإصابات قيد العلاج، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

وبين الناطق الإعلامي ان الكوادر الطبية بمستشفى معان الحكومي قامت بإجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة وإخراج جنينين ووضعهما على الأجهزة الطبية (الخداج).