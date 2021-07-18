الأمطار الغزيرة تقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم، عقب أن حوصروا أسفل ركام منازلهم التي انهارت بسبب هطول أمطار غزيرة على مدينة مومباي الهندية وضواحيها.



وقد صدر أعلى تحذير من الأمطار في مومباي، وطلُب من المواطنين عدم الخروج.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" المحلية عن مسؤولين القول إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية.

وقال مسؤول إن عمليات الإنقاذ مازالت مستمرة، حيث يخشى أن هناك المزيد من الأشخاص محاصرين أسفل حطام المنازل المنهارة.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه لوقوع ضحايا، وأعلن عن منح تعويضات لأسر الذين لقوا حتفهم وللمصابين.