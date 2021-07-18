شركة "شاومي" الصينية تحقق الرائدة إنجازًا عالميا غير مسبوق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

حققت شركة "شاومي" الصينية الرائدة إنجازًا عالميا غير مسبوق في عالم تصنيع الهواتف الذكية، بعد إزاحتها لـ"أبل" من المركز الثاني.



وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن شاومي أصبحت لأول مرة منذ انطلاقها ثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، في الربع الثاني لعام 2021.

وبحسب التقرير، استحوذت شاومي على 17% من حصة السوق العالمية للهواتف الذكية لتطيح بالعملاق الأمريكي «أبل» من المركز الثاني بقائمة أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم.

وقفزت شحنات "شاومي" خلال الربع الثاني من 2021 بنسبة 83%، خلف شركة سامسونج الكورية الجنوبية التي لازالت تحتفظ بالمركز الأول.

وهذه هي المرة الأولى التي تقتحم فيها شركة شاومي الصينية المراتب المتقدمة للهواتف والتي هيمنت عليها تاريخياً شركة سامسونج بحصة 17%، وأبل بحصة 14%، وفقاً لبيانات شركة الأبحاث "كاناليس".

وارتفعت أسهم شاومي بنسبة 4.1% يوم الجمعة "ختام تعاملات الأسبوع"، فيما يعد أفضل أداء على مؤشر "هانج سينج" القياسي في هونج كونج.

وكانت شركة شاومي نشطة بشكل خاص، حيث أطلقت جهازين رئيسيين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. ويتميز جهاز Mi 11 Ultra بأحد أكبر مستشعرات الكاميرا في أي هاتف ذكي حتى الآن، مما يؤكد طموح الشركة للارتقاء إلى نطاق التسعير المتميز.

ونقل موقع "ذا فيرج" عن بن ستانتون، مدير أبحاث شركة "كاناليس" قوله: تعمل شركة شاومي على تنمية أعمالها في الخارج بسرعة، مستشهداً بزيادة المبيعات في مناطق تشمل أوروبا الغربية وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وأضاف ستانتون: "بالمقارنة مع سامسونج وأبل، يقل متوسط ​سعر البيع لأجهزة شاومي بحوالي 40% و75% على التوالي... لذا فإن الأولوية الرئيسية لشركة شاومي هذا العام هي زيادة مبيعات أجهزتها المتطورة، مثل Mi 11 Ultra. لكنها ستكون معركة صعبة، حيث تشترك كل من "فيفو" و"أوبو" في نفس الهدف، وكلاهما على استعداد لإنفاق مبالغ كبيرة على التسويق عبر الإنترنت لبناء علامتهما التجارية بطريقة لا تفعلها شاومي".

وكانت شركة "هواوي" الصينية أيضاً احتلت التصنيف لفترة وجيزة، إلى أن أزاحتها العقوبات الأمريكية ومنعت عنها إمدادات الرقائق الأساسية العام الماضي.