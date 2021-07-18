اخبار الخليج

مواجهات في المسجد الأقصى بين مصلين وقوات الأمن الإسرائيلية

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الشيخ الكسواني في حديثه لوكالة "رويترز": "لا زالت القوات الإسرائيلية تحاصر عشرات المصلين داخل المسجد القبلي بعد أن أغلقت جميع بوابات المسجد بالجنازير".

© REUTERS / AMMAR AWAD

وتابع: "اقتحم المسجد لغاية أربع مجموعات كل مجموعة تشمل أربعين متطرفا بحماية الشرطة والقوات الخاصة وعدد الشرطة أكثر من عدد المصلين والحراس والموظفين المتواجدين لحماية المتطرفين".

ويدخل الأجانب ومنهم متدينون يهود إلى ساحات المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية ضمن ما يعرف ببرنامج "السياحة في المسجد" ضمن أوقات محددة خلال ساعات النهار.

ويأتي الاقتحام بعد دعوات من القوى الوطنية والإسلامية للتواجد في المسجد الأقصى ردا على دعوات إسرائيلية لاقتحامه ضمن ما يسمى "بذكرى خراب الهيكل".

ولم يصدر بيان بعد من الشرطة الإسرائيلية بشأن الأحداث الجارية في المسجد الأقصى.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا