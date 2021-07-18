شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار الأمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات وحار فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتباين درجات الحرارة فى منطقة الخليج حيث تشهد السعودية استمرار فى الأمطار، ويكون الطقس غائم فى الإماات وحار فى الكويت.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية السعودى أن يستمر اليوم الأحد هطول الامطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الإمارات:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، ويتخللها بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 19:42 والمد الثاني عند 07:48 والجزر الأول عند الساعة 12:37 والجزرالثاني عند الساعة 02:21 .

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 15:21 والمد الثاني عند الساعة 05:34 والجزر الاول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 22:51

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس حار و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ومساءا حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .