شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نائب وزير الحج يحدد موعد عودة العمرة تدريجياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، عن موعد عودة العمرة بعد الانتهاء من موسم الحج 1442 هـ.

وقال “مشاط” غبر قناة “العربية”: “15 ذو الحجة سيبدأ العد التنازلي لعودة العمرة بشكل تدريجي”.

وأضاف: “سنبدأ في أول الأمر بأعداد بسيطة تصل إلى 20 ألف، وستتدرج إلى الأعداد التي كانت قبل الحج”.

وتابع: “كل هذه المنظومة يلزمها المراقبة الدقيقة للمؤشرات الصحية في مكة المكرمة أو في خارج المملكة”.