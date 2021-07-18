شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نائب وزير الحج يحدد موعد عودة العمرة تدريجياً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، عن موعد عودة العمرة بعد الانتهاء من موسم الحج 1442 هـ.
وقال “مشاط” غبر قناة “العربية”: “15 ذو الحجة سيبدأ العد التنازلي لعودة العمرة بشكل تدريجي”.
وأضاف: “سنبدأ في أول الأمر بأعداد بسيطة تصل إلى 20 ألف، وستتدرج إلى الأعداد التي كانت قبل الحج”.
وتابع: “كل هذه المنظومة يلزمها المراقبة الدقيقة للمؤشرات الصحية في مكة المكرمة أو في خارج المملكة”.
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