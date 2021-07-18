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كوريا الجنوبية تسجل 1454 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1454 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 177 ألفا و 951 إصابة.

 

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2057.

 

كما تعافي من المرض 993 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 158 ألفا و 953 حالة.

 

وتلقى 16.13 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي، وهو ما يمثل 31.4% من تعداد سكان البلاد البالغ 51.3 مليون نسمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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