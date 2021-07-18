شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا بتونس تنعقد أواخر يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت الحكومة التونسية، في بيان لها السبت، أن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، ستعقد اجتماعها الدوري أواخر شهر يوليو الجاري، لتقييم مدى فاعلية الإجراءات المتخذة لمكافحة الجائحة والنظر في تشديدها أو التخفيف منها.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية، كانت قد فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة تونس اعتبارا من شهر يوليو الجاري، حيث منعت بموجبه كافة التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد، أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.