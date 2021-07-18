شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: وصول ثالث دفعة من المواطنين العالقين في الهند بسبب كورونا إلى عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت إلى مطار عدن الدولي، السبت، الدفعة الثالثة من المواطنين اليمنيين العالقين في الهند بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، وضمت 153 عالقا، ليبلغ إجمالي عدد العالقين العائدين نحو 456 يمنيًا.

وتواصل اللجنة الإشرافية لإجلاء وإعادة المواطنين اليمنيين العالقين في الهند برئاسة الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء عزيز ناشر، وجميع الجهات المختصة وفي مقدمتها الصحية، جهودها لإعادة العالقين واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لضمان سلامة العائدين من فيروس كورونا المستجد.

وأكد عزيز ناشر - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - سير إجراءات إعادة المواطنين اليمنيين العالقين في الهند إلى أرض الوطن بالشكل المطلوب، مشيدا بجهود كافة الجهات المعنية والطواقم الطبية والفنية والأمنية من خلال القيام بالترتيبات اللازمة لنقل العالقين عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية واستقبالهم في مطار عدن الدولي، ومن ثم نقلهم إلى الحجر الصحي بأحد فنادق عدن واتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة، وتقديم الرعاية لهم حتى مغادرتهم إلى منازلهم.