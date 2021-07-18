افتتاح "حي جميل" في جدة الشتاء القادم

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"الخليج 365" من جدة: أعلنت مؤسسة فن جميل عن افتتاح "حي جميل" خلال شتاء 2021 في مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية.

ويعّد أول مجمع إبداعي من نوعه، يهدف إلى أن يكون مركزاً مجتمعياً معني بالصناعات الإبداعية.

ويواكب إطلاق المجمع الجديد الاحتفال بثلاثة أرباع قرن من الزمان على مزاولة الأنشطة الخيرية والاجتماعية لعائلة جميل.

وكلمة ( حي ) مستمدة ة للتأكيد على كونه مساحة ومكان تجمع والتقاء، صُمم حي جميل ليكون وجهة إبداعية، حيوية من قبل استوديو واي واي المعماري الحائز على عدة جوائز.

يجمع حي جميل مجموعة واسعة من التخصصات الإبداعية في وجهة واحدة، وتشتمل هذه التخصصات كل من "سينما حي"، أول دار سينما مستقلة في المملكة، و"حي الفنون"، وهو متحف يستضيف معارض ذات مستوى عالمي ومحلي؛ و"فناء حي"، مساحة متعددة الأغراض للعروض وورش العمل والمحاضرات؛ و"حي التعليم"، و"استوديوهات حي"، و"سكان حي"، وهم رواد أعمال إبداعية من جدة.

وسوف يكون العرض الافتتاحي "?Staple: What’s on your plate" بالشراكة مع مؤسسة دلفينا في لندن ومركز جميل للفنون، وهو مستوحى من ثراء التنوع السكاني في جدة، ويستكشف في موضوعاته العلاقة بين الذاكرة والطعام والبيئة والمكان، من خلال مساهمات متنوعة لأكثر من 30 فنانًا وباحثًا ومفكرًا ومؤدياً وصانع أفلام وممارسًا إبداعيًا.