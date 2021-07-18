شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة التجارة الأمريكية بعمان: زيارة العاهل الأردنى لواشنطن تؤكد عمق العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الأردن محمد نايف البطاينة أن زيارة الملك عبدالله إلى واشنطن، كأول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدل على أهمية وعمق العلاقة بين البلدين.

وقال البطاينة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- السبت إن اهتمام الملك بلقاء عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الأمريكيين؛ سيسهم في استقطاب الاستثمارات الأمريكية المباشرة، وبناء شراكات مثمرة للطرفين، وتوفير وظائف.

وأشار إلى أن زيارة العاهل الأردني للولايات المتحدة ستسرع من تعافي الشركات الأردنية من آثار جائحة كورونا، من خلال الدعم الأمريكي الذي يسعى لتحديث بيئة الأعمال، وتقوية دورة الاقتصاد المحلي مباشرة.