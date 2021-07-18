شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تصادم عدد من المركبات بسبب الأمطار في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد طريق الدائري الشرقي بالرياض وبالتحديد عند مخرج 16، أمس السبت، وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

ورصد مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقوع التصادم بين عدد من المركبات بسبب الانزلاق جراء هطول الأمطار.

يذكر أن منطقة الرياض شهددت خلال الساعات القليلة الماضية تقلبات جوية، تمثلت في هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تسببت في تدني الرؤية الأفقية لاسيما على الطرق السريعة.

في سياق آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.