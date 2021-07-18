شكرا لقرائتكم خبر عن «إحسان» تسجل 16 ألف أضحية بقيمة تتجاوز 12 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت منصة إحسان، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن عدد الأضاحي في المنصة تجاوز عدد 16,000 أضحية حتى الآن، بقيمة تتجاوز 12.8 مليون ريال.

يذكر أن برنامج الأضاحي عبر منصة إحسان، يستهدف تسهيل أداء النسك رقمياً عبر الشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وتوفير عدد من المنتجات التي تشمل الأضحية والهدي في الحج، فيما يوفر الفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام.

وتتولى منصة إحسان عبر البرنامج، توزيعها على الفئات الأشد احتياجاً داخل المملكة وفق الضوابط الشرعية والصحية عبر جهات متخصصة معتمدة.