شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، فخامته التهنئة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعا بالخير والمسرات.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.