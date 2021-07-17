أعراض مفاجئة تدل على الإصابة بسرطان الرئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض سرطان الرئة في مراحله المبكرة، ومع ذلك، هناك أعراض وعلامات مفاجئة للمرض يجب أن تكون على دراية بها.



ويعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وخطورة، والسعال الذي لا يزول من أهم الأعراض الرئيسية للمرض. ومع ذلك، كشف الخبراء عن وجود خمس علامات أخرى يجب الانتباه إليها، والتي قد يعاني منها العديد من المرضى ولكنهم يعتقدون أنها ليست ناجمة عن سرطان الرئة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

ألم في الظهر

عادة ما يكون سبب آلام الظهر نوعاً محدداً جداً من سرطان الرئة يسمى ورم بانكوست، ومع ذلك، يعاني العديد من الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بهذه الحالة من آلام الظهر، ومن المحتمل أن تشعر بألم في الجزء العلوي من ظهرك إذا كان سبب ذلك سرطان الرئة، وليس أسفل ظهرك.

الإمساك

قد يؤدي سرطان الرئة إلى الإمساك، وهذا يعني أنه قد يكون لديك حركة أمعاء أقل مما هو طبيعي بالنسبة لك، ويمكن أن يؤدي هذا غالبًا إلى آلام في المعدة أو غثيان، لذلك يتجنب العديد من المرضى الأكل أو الشرب لتخفيف الأعراض.

مشاكل التوازن

سرطانات الرئة ذات الخلايا الصغيرة قد تخبر جهاز المناعة لديك بمهاجمة جهازك العصبي، مما قد يؤثر بدوره على كيفية عمل عضلاتك، وقد يكون من الصعب عليك الوقوف عندما تكون جالسًا، أو قد تشعر بعدم الاستقرار.

انتفاخ الوجه

يعتقد الكثير من الناس أن تورم الوجه هو علامة على رد فعل تحسسي، ومع ذلك، يمكن أن يحدث تورم الوجه بسبب انسداد الوريد الأجوف العلوي، والذي يحدث عادة بسبب سرطان الرئة. والوريد الأجوف العلوي عبارة عن وريد كبير في الصدر ينقل الدم من النصف العلوي من الجسم إلى القلب، ويحدث انسداد الوريد الأجوف العلوي عندما يوقف شيء ما تدفق الدم. ويحدث هذا عادة بسبب سرطان الرئة القريب من الوريد.

فقدان الوزن

يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المبرر علامة على الإصابة بسرطان الرئة، وتقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة "يعاني حوالي 60 من كل 100 شخص مصاب بسرطان الرئة (60%) من فقدان الشهية وفقدان كبير للوزن.