السعودية تكشف عن خطة الدفاع المدني خلال موسم الحج

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرى اللواء محمد الشمراني، مساعد مدير عام الدفاع المدني السعودي للعمليات، مقابلة مع قناة "الإخبارية"، مساء اليوم السبت، كشف من خلالها عن

أن خطة الدفاع المدني لبلاده خلال فترة الحج ترتكز على ثلاثة محاور.

وأكد الشمراني أن خطة بلاده تشمل جوانب عدة، أهمها الجانب الإشرافي الوقائي، ويعني الكشف على المواقع التي يرتادها الحجاج والجهات الحكومية الخادمة للحجاج، فيما تأتي التوعية الوقائية كجانب ثاني، عبر تقديم رسائل مباشرة للحجاج.

ويأتي الجانب العملياتي كجانب ثالث للدفاع المدني السعودي، ويتضمن تغطية كل المواقع التي يسكنها الحجاج وفرق الإطفاء وفرق التدخل السريع وكذلك فرق الإنقاذ.