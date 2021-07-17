الجيش اليمني: استعادة مناطق ومواقع استراتيجية من الحوثيين خلال تقدم جنوب مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، نقلاً عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن "قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية [كيان قبلي موالٍ للجيش] سيطرت على مناطق ومواقع استراتيجية خلال مواصلتها التقدم في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب من عدّة محاور".

وأوضحت أن: "الجيش تمكن من تحرير معظم مواقع الخرفة في حيد آل أحمد جنوب غربي مديرية رَحبة جنوب مأرب ومناطق أخرى في جبهة المشِيريف الفاصلة بين محافظتي مأرب والبيضاء".

وقالت إن: "العشرات من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش وبغارات لطيران التحالف العربي استهدفت تجمعات وتعزيزات في مواقع متفرقة بجبهة المشِيريف".

وأكدت: "استمرار المعارك وسط تقدم الجيش والمقاومة وانهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين".

من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن: "التحالف العربي نفذ 7 غارات جوية على مديرية رَحبة جنوب مأرب، دون تفاصيل إضافية بشأن الأهداف التي طالها القصف الجوي وما أسفر عنها".

ويأتي التقدم الجديد للجيش اليمني عقب أيام من تمكن قواته، الأربعاء الماضي، من السيطرة على مركز مديرية رَحبة وواديي معين وبقثة ووادي مظراة ومواقع رحوم وعلفاء والأوشال جنوب مأرب خلال معارك مع جماعة الحوثيين أوقعت 43 قتيلاً وجريحاً في صفوف الجانبين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

وتشهد محافظة مأرب الغنية بالنفط، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، اثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية تستميت للسيطرة على آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً شمال البلاد، مركز المحافظة مدينة مأرب التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.