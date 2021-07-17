شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تطلق خدمة الـ«واي فاي» التجريبية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع شركة الاتصالات المتنقلة “زين” خدمة الـ(واي فاي) التجريبية في عدد من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته خلال موسم حج هذا العام.
وأكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن المرحلة الحالية تستهدف تشغيل الــ(واي فاي) في (7) مواقع رئيسة، منها الساحة الجنوبية والغربية ومناطق مختلفة من مبنى المطاف والتوسعة الشمالية، ومضاعفة النقاط المخصصة للشبكة من (8) إلى(14) نقطة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة المجانية لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج.
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