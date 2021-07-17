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أغذية تقوي مناعة طفلك خلال جائحة كورونا... أحرص على توافرها على المائدة

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دبي - محمود عبدالرازق - لذلك يبحثون دائما على طرق لحماية أطفالهم من هذا الفيروس، ولا طريق لذلك إلا بزيادة المناعة عندهم، ولن يحصل هذا إلا باعتماد أنظمة غذائية تحتوي مجموعة خاصة من الأطعمة.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المصرية، بأن يتضمن البرنامج الغذائي للأطفال خضروات وفاكهة، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا، والحبوب الكاملة مثل الذرة والقمح، وكذلك الأطعمة حيوانية المصدر، مثل اللحوم والدواجن والأسماك.

والشهر الماضي، أقرت منظمة الصحة العالمية لأول مرة أنه يمكن تطعيم الأطفال ضد فيروس . يأتي ذلك في التوصيات المحدثة المنشورة على موقع منظمة الصحة العالمية.
يجب أن تكون حملة التطعيم، وفقًا للوثيقة، أقل إلحاحًا إذا لم يكن الأطفال في مجموعة ذات مخاطر أعلى للإصابة بفيروس كورونا الشديد. يجب إعطاء الأولوية للمسنين والمصابين بأمراض مزمنة والعاملين الصحيين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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