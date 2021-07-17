شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جريان السيول بشعيب «ماوان» بمحافظة الدلم(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لجريان السيول بشعيب ماوان غرب محافظة الدلمبمنطقة الرياض،ويظهر المقطع جريان السيول واندفاعها بقوة، عقب هطول الأمطار بالمحافظة.

وكان الدفاع المدني، قد أصدر تنبيهاً مهماً لسكان منطقة الرياض بشأن هطول أمطار على عدد من المحافظات.

وأوضح الدفاع المدني أن المركز الوطني للأرصاد نبه بفرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض يشمل (العاصمة الرياض، الخرج، الحريق، المزاحمية، ضرما، الدلم، الرين، القويعية) حتى الساعة 11 مساءً.

وأكد أن التأثيرات المصاحبة تشمل نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام بالرؤية وتساقط البرد.