- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شروط رئيسية تحقق منها قبل شرائك للأضحية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت أمانة منطقة الرياض، على أهمية أن تتوفر 6 شروط رئيسية في الأضحية، ينبغي التحقق منها قبل شراء المضحي للأضحية.
وتشمل تلك الشروط ما يلي:
• أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل – البقر – والغنم ضأنها – وماعزها.
• أن تبلغ السن المحددة شرعًا بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره.
• أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذونًا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك.
• أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة: (العور البين – المرض البين – العرج البين – الهزال المزيل للمخ).
• أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
• أن يُضحى بها في الوقت المحدود شرعًا وهو بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 شروط رئيسية تحقق منها قبل شرائك للأضحية.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.