شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شروط رئيسية تحقق منها قبل شرائك للأضحية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت أمانة منطقة الرياض، على أهمية أن تتوفر 6 شروط رئيسية في الأضحية، ينبغي التحقق منها قبل شراء المضحي للأضحية.

وتشمل تلك الشروط ما يلي:

• أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل – البقر – والغنم ضأنها – وماعزها.

• أن تبلغ السن المحددة شرعًا بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره.

• أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذونًا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك.

• أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة: (العور البين – المرض البين – العرج البين – الهزال المزيل للمخ).

• أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.

• أن يُضحى بها في الوقت المحدود شرعًا وهو بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.