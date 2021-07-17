تحديث ببجي موبايل الجديد "PUBG Mobile 1.5"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

في ظل الاهتمام الكبير بتحديث ببجي موبايل الجديد "PUBG Mobile 1.5"، تبقى بعض المعلومات "غامضة" وغير معروفة لعملاء اللعبة.



موقع "aitnews" كشف عن معلومة "جديدة" متعلقة بتحديث ببجي موبايل الجديد "PUBG Mobile 1.5"، وقال إنه ليس من الواضح ما إذا كانت التغييرات الجديدة على اللعبة ستشق طريقها إلى Battlegrounds Mobile India ومتى؟

وفي 10 يوليو/تموز الجاري، أصبح تحديث ببجي الجديد "PUBG Mobile 1.5" متوفرا للاعبين، بما يتضمنه من أسلحة ومكافآت ومركبات جديدة.

ويوفر تحديث ببجي الجديد "PUBG Mobile 1.5" العديد من تحسينات الأداء وإصلاحات الأخطاء، بما في ذلك دعم 90 إطارًا في الثانية لمزيد من الأجهزة.

كما يتضمن تحديث ببجي الجديد "PUBG Mobile 1.5" مجموعة من التغييرات لأوضاع اللعبة العادية، أبرزها، سلاح ناري LMG يستخدم طلقات عيار 7.62 مليمتر، ونظام جديد موحد للأسلحة النارية بمعدلات إطارات مختلفة لحل مشكلة معدلات إطلاق النار غير المتسقة عندما تختلف معدلات الإطارات.

كما تتضمن اللعبة المحدثة، نوافذ زجاجية لبعض المباني في Erangel و Miramar، ومجال جديد لعرض تعديلات منظور الشخص الثالث، وتحديث بيانات إعادة عرض الموت.

ومن ضمن التحديثات الجديدة للعبة ببجي، وجود، إعدادات مخصصة للأسلحة النارية، وتنبيه مشاركة زميل جديد في الفريق.

ويشمل التحديث الجديد للعبة ببجي، إضافة مصنع شركة تسلا Gigafactory إلى خريطة اللعبة الأكثر شهرة Erangel، حيث عقدت ببجي شراكة مع شركة تيسلا لجلب Gigafactory إلى Erangel. ويظهر في وضع Mission Ignition الجديد، ويتيح للاعبين تجميع سيارة Model Y في اللعبة.

ويتميز التحديث الجديد للعبة ببجي، بظهور شاحنات Tesla Semi بشكل عشوائي عبر الخريطة، ويحصل اللاعبون على الإمدادات عن طريق إتلافها، مثل شاحنات الغنائم المدرعة في Sanhok.

وفي وضع لعبة Mission Ignition الجديد، تحصل 6 مناطق رئيسية في Erangel على تحول تقني. وتتميز هذه المواقع المحدثة بمباني ومصاعد وأبواب أوتوماتيكية ومنصات متحركة أخرى جديدة.

وتحصل Erangel أيضًا على HyperLines جديدة تربط العديد من المدن عبر الجزيرة. ويمكن للاعبين استخدام HyperLines للتنقل بين المواقع في أوقات معينة.