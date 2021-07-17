شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال عطلة عيد الأضحى.. "صحة دبي" تعلن ساعات العمل بمنشآتها الصحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة بدبي، اليوم السبت، عن مواعيد وساعات العمل في كافة المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.



وكلفت الهيئة في تعميم لها إدارات المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات التنظيمية المعنية، بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء "ON CALL" وفقاً لمتطلبات العمل لدى كل منها.

وأعلنت الهيئة أن "العمل في أقسام الطوارئ بكافة مستشفياتها "دبي وراشد، ولطيفة وحتا" سيكون على مدار الساعة، بينما ستكون العيادات التخصصية مغلقة طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك باستثناء عيادة طب الأسرة بمستشفى حتا والتي ستفتح أبوابها خلال العطلة على فترتين الأولى من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهرا والثانية من الساعة الرابعة مساءً وحتى الثامنة والنصف مساء باستثناء أول أيام العيد حيث سيقتصر دوام العيادة على الفترة المسائية، كما سيكون مركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى حتا مغلقاً خلال عطلة عيد الأضحى.

وأصدرت الهيئة تعميماً إدارياً أعلنت فيه ساعات العمل بمراكز الرعاية الصحية الأولية التي ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى باستثناء المراكز التي ستعمل على مدار الساعة وهي مراكز مطارات دبي الصحية التي ستقدم خدمات طب الأسرة وخدمة فحص كورونا ومركز البرشاء الصحي ومركز ند الحمر الصحي لتقديم خدمات طب الأسرة على مدار الساعة، وخدمة فحص كورونا من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

كما سيتم تقديم خدمة التطعيم ضد كورونا بمركزي البرشاء وند الحمر الصحي وفقاً للحجز المسبق اعتباراً من يوم الخميس 22 يوليو (تموز) الجاري حيث ستكون مراكز التطعيم ضد كورونا مغلقة خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو الجاري .

وأعلنت الهيئة أن خدمة "طبيب لكل مواطن" ستكون متوفرة على مدار الساعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لتقديم خدمات طب الأسرة، فيما تم تحديد ساعات العمل بمركز الليسيلي الصحي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة مساءً لتقديم خدمات طب الأسرة وفحص كورونا باستثناء أول أيام عيد الأضحى حيث يكون المركز مغلقاً.

كما أعلنت الهيئة أن" مراكز الخوانيج والبدع وعيادة بلدية دبي ستعمل على مدار الساعة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لتقديم خدمات تقييم كورونا".

وأوضحت الهيئة أن "خدمات طب الأسنان الطارئة ستكون متوفرة بمركز الإصابات والطوارئ بمستشفى راشد على مدار الساعة وفق نظام الاستدعاء لتغطية حوادث الوجه والفكين وفي مركز ند الحمر الصحي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً وفق نظام الاستدعاء للحالات الطارئة".

ونوهت الهيئة إلى أن "مركز دبي لدم الحبل السري سيكون مفتوحاً أمام المتعاملين طيلة أيام العطلة من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً.. بينما سيكون العمل بمركز دبي للإخصاب وفق نظام الاستدعاء من يوم الإثنين وحتى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً ويوم الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف بعد الظهر".

كما سيكون مركز سعادة كبار المواطنين مفتوحاً للمتعاملين الداخليين على مدار الساعة، فيما سيكون مركز دبي للثلاسيميا مغلقاً خلال عطلة عيد الأضحى المبارك باستثناء يوم وقفة عرفة حيث يستقبل المركز المرضى الخارجيين من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف مساءً.

وأعلنت الهيئة أن "مراكز دبي للسكري ودبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومركز دبي للطب التكميلي ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك .. كما ستكون ساعات العمل بمركز دبي للتبرع بالدم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة مساءً للفترة من 19 إلى 22 يوليو (تموز) الجاري".

وستكون مراكز فحص اللياقة الطبية مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك باستثناء مركز المحيصنة للياقة الطبية الذي سيعمل فقط خلال يوم وقفة عرفة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

كما سيغلق مركز القرهود لخدمات اللياقة الطبية خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو (تموز) حيث سيستأنف العمل لتقديم خدمات التطعيم ضد "كوفيد-19" يوم الخميس 22 يوليو من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، بينما ستكون ساعات العمل في عيادة أب تاون للخدمات الوقائية يوم الخميس 22 يوليو من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء ويومي الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساء.

وأعلنت هيئة الصحة بدبي ساعات العمل بمراكز فحص كورونا خلال عطلة عيد الأضحى المبارك حيث سيكون العمل بمركز "ديرة سيتي سنتر" من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.. وفي مركز "مول الإمارات" من الأحد حتى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء ومن الخميس إلى السبت من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساء، في حين ستكون مراكز الفحص بالمجالس ونادي النصر الرياضي مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.